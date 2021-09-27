Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата регионального Законодательного собрания. Об этом заявил на заседании областной избирательной комиссии Игорь Буртов.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ Евгений Куйвашев

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Буртов подтвердил, что в облизбирком поступило заявление Куйвашева об отказе от мандата.

Партия «Единая Россия», от которой избирался губернатор, набрала большинство голосов избирателей — 35,56% (на втором месте — КПРФ, 22,98%).

Как сообщало ИА REGNUM, в новый созыв свердловского Заксобрания прошли представители пяти партий.