Прага, 27 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Российские и китайские компании не могут участвовать в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Это следует из закона, который подписал чешский президент Милош Земан, сообщает Чешское ТВ.

Cez.cz АЭС «Дукованы» в Чехии

Закон позволяет использовать при строительстве и последующей эксплуатации блока технологии стран, вступивших в международный договор о госзаказах от 1996 года. России и Китая среди этих стран нет.

Строительство нового энергоблока для АЭС, построенной в конце 1980-х годов по советскому проекту, обойдётся Чехии в 140−160 млрд крон, что соответствует $6,4−7,3 млрд. Тендер начнётся в конце 2021 года, строительство — предположительно в 2029 году.

Весной этого года правительство Чехии исключило китайскую компанию China General Nuclear Power из числа претендентов на участие в проекте. Чуть позднее на фоне дипломатического скандала с Москвой возможность участия, как сообщало ИА REGNUM, закрыли для «Росатома».

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