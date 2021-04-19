Прага, , 20:06 — REGNUM Правительство Чехии приняло решение об исключении российской госкорпорации «Росатом» из участия в тендере по строительству дополнительного энергоблока АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке страны, сообщил 19 апреля на брифинге вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

В тендере останутся только американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP.

«Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма «Росатом» в свете ставшей известной информации не будет участвовать в тендере», — сказал Гавличек.

Стоимость проекта строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы» составляет порядка 6 млрд евро.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году. Затем официальная Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, а полиция Чехии объявила о начале розыска граждан России «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которых несколько лет назад власти и СМИ Британии объявили «отравителями Скрипателей», а теперь власти Чехии обвиняют во взрыве склада боеприпасов.

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