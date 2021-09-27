Пенза, 27 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Пензенскую область 28 сентября посетит полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Government.ru Игорь Комаров

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Комаров планирует принять участие в торжественной церемонии официального вступления в должность губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, который по итогам трехдневных выборов набрал 72,38% голосов избирателей.

На следующий день, 29 сентября полномочный представитель президента будет работать в Мордовии, где также примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы республики Артема Здунова. Он победил на выборах, по данным ЦИК РФ, с 78,26% голосов избирателей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области после обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона с 72,38% победил врио главы области Олег Мельниченко. За него проголосовали более 428,8 тыс. избирателей. Следом идет кандидат от КПРФ Олег Шаляпин (12,35%), третьем место с 5,69% у Алексея Шпагина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% — у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

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