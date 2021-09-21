Саранск, , 19:30 — REGNUM Глава Центризбиркома Мордовии Александр Косов 21 сентября вручил удостоверение об избрании главой республики Артему Здунову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вручение удостоверения главы Мордовии Артему Здунову Пресс-служба правительства Мордовии

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Избранный глава республики заявил о высоком организационном уровне проведенных выборов, причем не только по оценке жителей Мордовии, но и по мнению приезжих специалистов и наблюдателей.

«Отмечено хорошо налаженное взаимодействие со всеми кандидатами и политическими партиями. Все отработали безукоризненно с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», — добавил Здунов.

По итогам заседания ЦИК было подписано постановление о признании выборов состоявшимися.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах главы Мордовии составила 64,97%, то есть в течение трёхдневного голосования на избирательные участки пришли более 391,6 тыс. жителей республики.

Врио главы Мордовии Артема Здунова («Единая Россия») поддержали 78,26% участников голосования или более 298 тыс. человек. Второе место занял депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), набрав 11,48% или более 43 тыс. голосов. Депутата Госсобрания республики Евгения Тюрина (ЛДПР) поддержали 6,21% или более 23 тыс. избирателей. За представителя «Партии пенсионеров» Александра Лемкина проголосовали 2,64%, что составляет более 10 тыс. человек.

Здунов был назначен на должность врио главы республики после отставки Владимира Волкова, возглавлявшего регион с 2012 года, в ноябре 2020 года.

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