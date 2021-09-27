Минск, 27 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ситуация в сопредельных государствах для Белоруссии на сегодняшний день складывается неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Минском. При этом проблемы не только с миграцией, но и связанные с обороной. Об этом 27 сентября на встрече с руководством силового блока заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шилов Иван Лукашенко

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Польше разворачивают целые корпуса у границ республики.

«Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт», — отметил Лукашенко.

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«Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил необходимость уделить особое внимание «украинскому участку».

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединённые Штаты создают на Украине», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Минску следует на это реагировать и определиться, как действовать в будущем. По словам Лукашенко, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, — подчеркнул глава государства. — Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблему растущего присутствия НАТО на Украине.