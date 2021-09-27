США под видом учебных центров создают базы на Украине — Лукашенко
Минск, 27 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ситуация в сопредельных государствах для Белоруссии на сегодняшний день складывается неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Минском. При этом проблемы не только с миграцией, но и связанные с обороной. Об этом 27 сентября на встрече с руководством силового блока заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Польше разворачивают целые корпуса у границ республики.
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Лукашенко отметил необходимость уделить особое внимание «украинскому участку».
Он добавил, что Минску следует на это реагировать и определиться, как действовать в будущем. По словам Лукашенко, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, — подчеркнул глава государства. — Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблему растущего присутствия НАТО на Украине.