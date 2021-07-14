Минск, , 16:54 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсудил с президентом России Владимиром Путиным проблему растущего присутствия НАТО на Украине, сообщает 14 июля пресс-секретарь Лукашенко.

Кроме того, сообщает официальный Минск, Лукашенко обсудил с Путиным вопрос увеличения числа рейсов и расширения географии полетов самолётов авиакомпании «Белавиа», в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Также затрагивались вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ на фоне вывода войск США из Афганистана и роста исламистской угрозы в Средней Азии.

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