Кабул, 27 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Призыв к сотрудничеству с правительством захвативших власть в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был опубликован на странице экс-президента страны Ашрафа Гани, не соответствует действительности. Как заявил в Twitter сам бывший афганский лидер, его аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными.

U.S. Department of State Ашраф Гани

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«Официальная страница Мохаммада Ашрафа Гани в Facebook была взломана», — отмечается в сообщении.

Гани предупредил, что не все публикации в социальной сети от его имени действительны до возвращения доступа к аккаунту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о неприемлемости условий, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана.

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По словам заместителя министра информации и культуры Забихуллы Муджахида, они «противоречат международному законодательству». Он подчеркнул, что радикалы стремятся установить с другими государствами «прочные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении, а все опасения, высказанные международным сообществом, разрешимы.