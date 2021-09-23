* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:48 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает неприемлемыми условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана. Об этом 23 сентября в интервью Sky News Arabia заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

Бойцы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что они «противоречат международному законодательству».

По словам Муджахида, все опасения, высказанные международным сообществом, разрешимы. Он заверил, что радикалы стремятся установить с другими государствами «прочные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении».

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметил, что движение обратилось к Организации Объединённых Наций с просьбой о сотрудничестве и признании законности переходного правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, объявив об окончании войны. В сентябре радикалы объявили о формировании нового правительства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не торопится с признанием власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и будет внимательным образом следить за первыми шагами нового правительства страны.