Москва, 27 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

ИА REGNUM Госдума

Предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.

Закреплено, что органы публичной власти региона обеспечивают доступ населения к информации о своей деятельности.

Большое число норм законопроекта посвящено полномочиям субъектов РФ. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен — с целью исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.

Скорректированы положения по собственности субъекта РФ, определены основы порядка учета его имущества, рассказал Крашенинников.

Определяется статус финансового органа субъекта РФ, который является обязательным органом, и непосредственно устанавливается порядок назначения его руководителя с участием Минфина России.

Исключаются нормы, детально регулирующие Бюджетный процесс. В этой части предусмотрена отсылка к Бюджетному кодексу.

Инициатива дает органам власти региона право обращаться в Госсовет для разрешения споров.

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