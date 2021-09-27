Берлин, , 09:28 — REGNUM Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и после выборов бундестаг не намерена менять своего решения и продолжит выступать за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил сопредседатель партии Тино Крупалла.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

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Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» «очень важен для энергобезопасности Германии, это возможность получать более дешевую энергию», поэтому АдГ поддерживает его.

«Мы всячески отвергаем критику этого проекта. Этот мирный проект, как я называю его, должен быть запущен», — цитирует РИА Новости слова политика.

Крупалла выразил надежду, что после утверждения нового правительства ФРГ решение по «Северному потоку — 2» не изменится. По его словам, было бы «безумием похоронить» проект.

«Он уже построен, сейчас ведутся переговоры по контрактам, и поэтому мы всячески поддерживаем его, он важен, и мы будем эту идею продвигать в новое правительство в бундестаге, — добавил Крупалла. — Мы будем оказывать давление на правительство в этой связи, не важно, будет ли канцлером кандидат от социал-демократов или ХДС».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», который проложен из России по дну Балтийского моря в Германию с целью прямых поставок газа в Европу.

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Ранее один из лидеров национал-консервативного крыла партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх заявила, что политическое объединение выступает за отмену западных санкций против «Северного потока — 2», который в партии считают очень важным для Германии, и запуск газопровода. Она отметила, что поддержка хороших отношений с Россией и США — в интересах партии, как и интенсивные торговля и диалог. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения, напротив, партии не нужны.

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