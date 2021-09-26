Берлин, , 21:52 — REGNUM Российская сторона ожидает, что влияния на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) не окажет политическая конъюнктура в Германии. Об этом 26 сентября заявил ТАСС посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается СП-2, то ожидание (от будущего правительства Германии) здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская сторона исходит из того, что ответственность побудит политических деятелей в Германии серьезно работать на «благо страны, энергобезопасности Европы в целом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер сообщил, что в «инвестиционную руину» может превратиться газопровод «Северный поток — 2».