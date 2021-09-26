Москва, , 18:28 — REGNUM Правительству РФ следует отчитаться перед депутатами Госдумы нового созыва о решении проблемы роста цен на продукты питания, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Продукты

«Считаю, что правительство России должно отчитаться перед депутатами Госдумы нового созыва и рассказать, какие меры предпринимаются для контроля и сдерживания цен», — заявил Миронов.

По его мнению, парламентарии должны знать, какую работу в этом направлении проводит ФАС, Минпромторг и профильные министерства, и как они собираются наводить порядок с ценами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий потребовал снизить инфляцию — иначе нет смысла в реализации многих из проектов.

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