Москва, , 07:50 — REGNUM Сезонный рост цен на овощи и фрукты ожидается к концу 2021 года в России, 20 сентября заявила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, по итогам 12 месяцев увеличение стоимости продуктов питания может составить от 7% до 8%.

«Можно ожидать роста цен на продукты (питания) примерно на 7−8% за год», — сказала экономист, слова которой передает агентств «Прайм».

Кроме того, Воронкова считает, что существенный ценовой рост затронет и электронные устройства, спрос на которые растет. Она также отметила, что стоимость этих видов товаров увеличиваться и за счет сокращения поставок гаджетов из Китая, что вызвано санкциями США. Экономист добавила, что по указанным причинам расходы населения России на электронику возросли на треть только по итогам первого квартала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук ВШЭ Владимир Бессонов заявил, что после сезонного снижения темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в РФ последует его сезонное же ускорение. Так экономист оценил прогноз главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в стране достигла на пиковых значений в сентябре.

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