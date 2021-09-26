Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами Сербии и Косова Александром Вучичем и Альбином Курти. Об этом он написал в Twitter.

«Я говорил с Александром Вучичем и Альбином Курти о необходимости деэскалации на севере Косова. Чрезвычайно важно, чтобы и Белград, и Приштина сейчас продемонстрировали сдержанность и возвращение к диалогу», — написал он.

Генсек также напомнил о миссии НАТО в Косове, чей мандат заключается «в обеспечении безопасности и свободы передвижения для всех» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.

Читайте также: Премьер-министр Косово обсудил с оппозицией ситуацию на севере края