Приштина, , 14:24 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти утром 26 сентября провел встречу с лидерами оппозиционных партий, посвященную событиям на севере края.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, во встрече приняли участие глава Демократической партии Косово Мемли Красничи и глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику. Более опытный лидер Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай прийти отказался.

Оппозиционные лидеры пообещали Курти поддержку в «поддержании верховенства права на всей территории Косово и защите границ нашего государства», а также полиции и другим институтам края.

Напомним, с 20 сентября въезд на территорию Косово с сербскими номерами невозможен — требуется установка временных косовских номеров стоимостью 5 евро и действительных два месяца.

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