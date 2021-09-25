Нью-Йорк, США, 25 сентября 2021, 21:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть серьёзная надежда и «продуманный оптимизм», что Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) будет восстановлен.
Он добавил, что Москва хотела бы возобновить переговоры о полноценном восстановлении СВПД как можно скорее.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел различные встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем, председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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