Нью-Йорк, США, , 21:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть серьёзная надежда и «продуманный оптимизм», что Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) будет восстановлен.

Сергей Лавров МИД России

«У нас есть серьезная надежда и такой продуманный оптимизм, что мы сможем достичь результата. По крайней мере, все этого хотят, включая Соединенные Штаты и Иран», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Он добавил, что Москва хотела бы возобновить переговоры о полноценном восстановлении СВПД как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел различные встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем, председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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