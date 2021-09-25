Тегеран, , 07:02 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел различные встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррешем, председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гутерриш и Амирабдоллахян обсудили вопросы, представляющие интерес, включая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и региональные события. Генеральный секретарь ООН поздравил министра иностранных дел Ирана с его назначением на этот пост.

Гутерриш осудил выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном 2015 года, подчеркнув, что ООН всегда поддерживала данное международное соглашение. Генеральный секретарь ООН также выразил готовность сотрудничать с Исламской Республикой для решения региональных проблем, таких как война в Йемене.

Амирабдоллахиан, со своей стороны, подчеркнул, что администрация Раиси занимает прагматичную позицию в отношении ядерной сделки, отметив, что Тегеран стремится увидеть практический результат венских переговоров.

«К сожалению, администрация Байдена не проводила конструктивную политику в отношении Ирана и возрождения ядерной сделки», — заявил глава МИД Ирана.