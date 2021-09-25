Москва, , 21:02 — REGNUM Экс-глава Минтруда Максим Топилин, депутат Госдумы VIII созыва может возглавить комитет Госдумы по труду и социальной политике. Такой возможности 25 сентября не исключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Максим Топилин Kremlin.ru

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«К сожалению, у нас могут забрать комитет по социальной политике под Топилина, бывшего министра труда, который сегодня в «Единой России», — сказал Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

Может быть, это разумно, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме VII созыва комитет Госдумы по труду возглавлял депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.