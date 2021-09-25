Москва, , 18:31 — REGNUM Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Говоря слова благодарности вам за доверие и за решения о внесении кандидатуры для рассмотрения Думой для избрания председателем Госдумы, хочу еще раз сказать, что это дается потому, что мы уходим от популизма, мы находим эти возможности, ставя вопросы наших граждан о повышении благосостояния, развития экономики, защите суверенитета, выше политических задач внутри политических задач», — сказал Володин в ходе встречи Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

Система стала намного более открытой, более конкурентной, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы.

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