Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы
Москва, 25 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы восьмого созыва.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин
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"Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Госдуму следующего созыва», — сказал Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тут же заявил о поддержке кандидатуры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин является председателем Госдумы VII созыва.