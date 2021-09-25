Москва, 25 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России компенсации за аборт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Предлагаю назначать компенсации за аборты», — сказал Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями прошедших в Госдуму партий.

Он предложил выдавать женщинам крупную сумму при отказе от аборта, к примеру 500 тыс. рублей, но ребенка забирать в специальные учреждения.