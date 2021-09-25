Москва, 25 сентября 2021, 17:53 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуться к прежнему пенсионному возрасту.
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«Давайте вместе внесем по «пенсионке» и отменим это дело», — предложил Зюганов.
Ранее в ходе встречи лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к выходу на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.
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