Москва, , 16:58 — REGNUM Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести для учителей единый федеральный оклад, сократить отчетность и дать им больше творчества в преподавании.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии

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«Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», — предложил Нечаев.

Он напомнил о едином федеральном окладе врачей.

Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты.

«Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», — предложил Нечаев.

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