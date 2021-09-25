Москва, 25 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Высокие показатели КПРФ на выборах в Госдуму восьмого созыва не являются их заслугой, считает избранный депутат Госдумы, врио замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

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«Да, прибавили. Я, конечно, не отношу себя к тем, кто считает, что они заработали (этот результат). Я думаю, что здесь просто был протест… могу ошибаться», — сказал Васильев в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам выборов КПРФ получила 57 мандатов в Госдуме очередного, восьмого созыва. После выборов в 2016 году у коммунистов было 42 мандата. Вместе с тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов 19 сентября считал реальным реальным удвоить-утроить число мандатов в Госдуме по итогам избирательной кампании.

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