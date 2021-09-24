Москва, 24 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Министерство транспорта России опубликовало для общественного обсуждения проект закона о такси, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Устанавливаются требования к таксистам. Ряд положений касается службы заказа легкового такси, в частности, устанавливается требование, в соответствии с которым служба заказа легкового такси обязана иметь филиал (представительство) в субъекте РФ в случае, если количество легковых такси, используемых для выполнения заказов легкового такси, передаваемых указанной службой заказа легкового такси, превышает пять тысяч в сутки. Предусмотрен и ряд исключений.

Законопроект содержит положения, касающиеся особенностей организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе.

Прописываются также особенности организации перевозок пассажиров ‎и багажа легковым такси на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов.

Проект закона подразумевает и господдержку отрасли: согласно поправкам, региональные власти вправе применять меры государственной поддержки перевозчиков такси, в том числе «в целях стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, транспортных средств с двигателями, работающими на газомоторном топливе, перевозок пассажиров из числа инвалидов».

Отдельно прописывается ответственность перевозчиков, служб заказа, сторон договора по обеспечению осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Устанавливается ответственность всех участников перевозки, четко прописанные обязанности и схема взаимодействия всех участников рынка. В том числе прописана ответственность агрегаторов такси за жизнь и здоровье пассажиров.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится инициатива, предложенная депутатами «Единой России» во главе с Евгением Москвичёвым, законопроект предполагал регулирование сферы такси и агрегаторов такси. Инициатива была принята в первом чтении в 2018 году, но работа над ней затянулась, было предложено пять редакций ко второму чтению, но ни один вариант не нашел поддержки.

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