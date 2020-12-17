Москва, , 12:18 — REGNUM Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о такси, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициатива, предложенная депутатами «Единой России» во главе с Евгением Москвичёвым, предполагала регулирование сферы такси и агрегаторов такси. Инициатива была принята в первом чтении в 2018 году, но работа над ней затянулась, было предложено пять редакций ко второму чтению, но ни один вариант не нашел поддержки.

Поправки касались организации работы такси, агрегаторов, требований к автомобилям, водителям (их гражданству) и тарифообразованию. Так, в такрифах предполагалось учитывать время суток, дни недели и класс комфортности. Москве и Санкт-Петербургу предлагали разрешить регулировать тарифы на такси.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил о том, закон о такси может быть принят Госдумой до конца 2020 года.

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