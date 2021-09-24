Москва, 24 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») возмущен употреблением в ходе заседания Бюро Ассамблеи слова «невыборы» по отношению к выборам в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Отдельные члены Бюро во время сегодняшнего заседания допустили слово «невыборы» по отношению к нашему избирательному процессу. Не говорите нам «невыборы», и не услышите в свой адрес «недогосударство», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. Больше всего мандатов у партии «Единая Россия» — 324. Далее идут КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста, у самовыдвиженцев — пять мандатов.

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