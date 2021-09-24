Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил с должностей в правительстве и администрации города чиновников, которые баллотировались в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга и были избраны депутатами. Об этом сообщили 24 сентября в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Распоряжением губернатора освобождены от своих должностей вице-губернатор Александр Бельский, курировавший внутреннюю политику, и вице-губернатор Николай Бондаренко, курировавший жилищную политику и благоустройство. Оба они избраны депутатами городского парламента VII созыва от «Единой России».

Кроме того, своих должностей в органах исполнительной власти лишились председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед. Первые двое стали депутатами Заксобрания Петербурга, а последний избран по одномандатному округу в Госдуму России. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия».

Напомним, 23 сентября глава ЦИК Элла Памфилова высказала недовольство тем, что У Александра Бельского, отвечавшего от Смольного за помощь в организации выборов, мог возникнуть конфликт интересов, в связи с тем что он сам баллотировался на этих выборах в головной части списка «ЕР» в Заксобрание.