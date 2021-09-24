Новосибирск, 24 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Анатолий Локоть продолжит работу на посту мэра Новосибирска. Об этом он заявил, комментируя итоги выборов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

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"Я не планирую отказываться от полномочий мэра города, буду выполнять свою работу, выполнять те обязательства, которые были взяты мной перед избирателями», — цитирует Локтя областное отделение КПРФ.

Напомним, Анатолий Локоть возглавлял список КПРФ по Новосибирской и Кемеровской областям на выборах депутатов Государственнной думы.