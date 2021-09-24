Москва, 24 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Чехии исключила Россию из «черного» списка стран (очень тяжелая эпидемиологическая обстановка) и перенесли в «темно-красную» категорию. Российские туристы могут въехать в страну, но определенных условиях, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Въезд на территорию Чехии доступен лишь отдельным категориям российских граждан, в их числе дипломаты, обладатели ВНЖ, спортсмены и студенты. Также приехать в Чехию могут граждане РФ, имеющие сертификат о вакцинации от COVID-19 признанными ЕМА вакцинами и шенгенскую визу.

Если у иностранного туриста нет сертификата о вакцинации, он должен за 72 часа до поездки сделать ПЦР-тест. Но российские туристы не могут заменить сертификат отрицательным тестом, потому что Чехия пока не принимает граждан РФ с туристическими целями.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Чехией официально возобновлено. Сейчас на маршруте Москва — Прага работает «Аэрофлот», он выполняет ежедневные рейсы.

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