Москва, 24 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Мы не дождёмся равного отношения ни Франции, ни ЕС, пока на нашей территории не введём принцип взаимности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 сентября, комментируя высказывания вице-спикера Госдумы VII созыва Петра Толстого.

Mid.ru Заседание ПАСЕ

Как сообщалось ранее, Толстой заявил, что российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ дистанционно. Это связано с запретом на свободное перемещение по Страсбургу членов делегации, вызванное тем, что ЕС не признаёт российские вакцины от коронавируса.

Читайте также: Толстой: российская делегация не поедет в ПАСЕ

« Заявление Петра Толстого всё расставляет по своим местам. ПАСЕ не вправе определять режим передвижения иностранцев по территории Франции, где и находится штаб-квартира этой организации. И повлиять на французские власти руководство ПАСЕ и Совета Европы не в силах, хотя соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и существует. Даже ооновские чиновники, несмотря на известное соглашение этой организации с властями США, в действительности, как известно, не могут повлиять на действия Вашингтона в отношении иностранцев, приезжающих на мероприятия ООН. Одним словом, в данном случае дискриминируют членов нашей делегации власти Франции, а не руководство ПАСЕ.

Уверен, что мы не дождёмся равного отношения ни Франции, ни ЕС к своим и российским вакцинам, пока на нашей территории на введём принцип взаимности. Другими словами, необходимо точно так же отказать в признании зарубежных вакцин в тех случаях, когда страны — их производители не меняют своего отрицательного отношения к российским вакцинам. Соответственно и иностранцы, привитые этими вакцинами, должны быть ограничены в свободе передвижения на нашей территории.