Берлин, 24 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. США, Великобритания и Австралия, создав оборонное партнёрство AUKUS, оскорбили своих партнёров по НАТО. Об этом заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген в опубликованном 24 сентября интервью газете Financial Times.

(сс) MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

Хойсген, бывший постпред Германии при ООН, полагает, что из-за нового альянса к администрации американского президента Джо Байдена заметно упало доверие. Сложно сказать, компенсировало ли эту потерю предполагаемое усиление региональной безопасности, добавил он.

Советник Меркель сравнил создание альянса AUKUS с решением США вывести войска из Афганистана. Новая администрация США пришла к власти, обещая тесно сотрудничать с союзниками, но в обоих случаях не оправдало этих ожиданий.

Партнёрство AUKUS вызвало ещё большее раздражение, отметил он, так как от Байдена ждали другого курса в отношениях с партнёрами, когда сравнивали его с прежним президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

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