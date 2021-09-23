Лондон, , 02:09 — REGNUM Стратегическое партнерство между Австралией, Великобританией и США позволит наверстать техническое отставание от Китая, заявил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям», — заявил он.

По словам Джонсона, AUKUS позволит вернуть западным странам лидерство в некоторых областях технологий. В частности, он упомянул кибербезопасность и искусственный интеллект в качестве отраслей, где необходимо наверстать отставание от Китая.

При этом премьер-министр Великобритании не увидел ничего плохого, что Франция осталась без контракта на строительство подводных лодок. Он также исключил принятие Парижа в партнерство AUKUS, так как это, по словам Джонсона, нарушит всю логику создания стратегического блока.