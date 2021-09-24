Избирком принял заявление мэра Омска о досрочной отставке
Омск, 24 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Омский избирком принял заявление о досрочной отставке Оксаны Фадиной с поста мэра Омска. Его рассмотрят 29 сентября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мэр Омска Оксана Фадина
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Фадина по итогам выборов, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года, переходит в Госдуму. 29 сентября на заседании омского горсовета депутаты примут отставку мэра города, передаёт «12 канал».
Кто займёт пост мэра Омска после ухода Фадиной в Госдуму, пока неизвестно. Избрание главы города состоится в декабре 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина возглавляет Омск с ноября 2017 года.
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