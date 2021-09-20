Омск, , 08:42 — REGNUM Оксана Фадина («Единая Россия»), возглавляющая город Омск с ноября 2017 года, переходит в Госдуму.

Оксана Фадина Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По итогам выборов в Госдуму РФ, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года, Фадина с большим отрывом одержала победу по одномандатному округу № 141 (Любинский).

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Оксана Фадина станет депутатом ГД от Омской области, соответственно, в Омске появится новый мэр. Избрать его предстоит депутата горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Законодательное собрание Омской области VII созыва лидирует партия «Единая Россия».

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