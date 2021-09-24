Москва, 24 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Россия и Франция готовы совместными усилиями способствовать установлению мира в Афганистане. Об этом было заявлено на встрече министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана, которая состоялась в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Франция и Россия

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«Детально рассмотрено развитие ситуация в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также министры обменялись мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг ядерной программы Ирана.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — добавили в ведомства.

Кроме того, глава МИД рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.