Нью-Йорк, США, , 01:25 — REGNUM Встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен провести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом он заявил 20 сентября в ходе пресс-конференции.

Жан-Ив Ле Дриан U.S. Air Force

По словам руководителя французского внешнеполитического ведомства, он собирается обсудить с российским коллегой Афганистан, Украину, Иран и Ливию. Ле Дриан также обвинил иранские власти в том, что Тегеран «продолжает нарушать свои обязательства».

Он считает, что эта проблема вызывает обеспокоенность и должна быть обсуждена с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью РИА Новости о том, что планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи организации.

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