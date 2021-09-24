Вашингтон, , 11:17 — REGNUM США в полной мере готовы к переговорам с Ираном по ядерной сделке, но Тегеран пока не дал такого согласия. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в мероприятиях по линии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Пока мы не получили от Ирана согласия вернуться к переговорам в Вене», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что США к таким переговорам готовы полностью, Вашингтон открыто и твёрдо придерживается «принципов значимой дипломатии» с целью возвращения к обоюдным обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

При этом он отметил, что возможность для возвращение к сделке бесконечной не будет. Иран наращивает запасы обогащенного урана и строит новые центрифуги, потому на определённом этапе простой возврат к СВПД не даст результата, который задумывался для этого соглашения.

Читайте также: AP: Иран испытывает терпение США длительной паузой в переговорах по СВПД