Вашингтон, 23 сентября 2021, 22:51 — REGNUM США призывают Иран вернуться в переговорам по ядерной сделке после трех-месячной паузы, предупреждая, что окно для проведения обсуждений вскоре может закрыться, сообщает 23 сентября Associated Press со ссылкой на источники.
Представитель администрации президента США Джо Байдена сказал в четверг, 23 сентября, что терпение США на исходе, и что дальнейшие переносы переговоров с Ираном могут заставить Вашингтон и партеров прийти к выводу, что возвращение к ядерной сделке 2015 года более не актуально.
Источник разговаривал с репортерами на фоне того, как американские дипломаты обсуждали с министром иностранных дел Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорки шансы на то, что Тегеран вернется к переговорам в Вене.
Отметим, что Иран сказал, что готов вернуться к обсуждениям, но до сих пор не предложил дату для встречи, не собрал команду для переговоров и не дал сигналов по поводу того, что готов продолжить с того момента, на чем закончился июльский саммит.
Напомним, что США и Иран провели шесть раундов непрямых переговоров по ядерной сделке в Вене.