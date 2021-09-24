Баку готов начать переговоры по мирному соглашению с Ереваном — Алиев
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Об этом на 76-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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Алиев подчеркнул, что такое соглашение может превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества. При этом глава Азербайджана отметил, что «позитивной реакции от Армении» на предложение азербайджанской стороны пока нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, вокруг Нагорного Карабаха обострился в конце сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 10 ноября в регионе был объявлен режим прекращения огня. Соответствующее соглашение было достигнуто между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.