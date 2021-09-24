Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Об этом на 76-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

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«Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга», — пояснил глава республики.

Алиев подчеркнул, что такое соглашение может превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества. При этом глава Азербайджана отметил, что «позитивной реакции от Армении» на предложение азербайджанской стороны пока нет.

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«Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и […] территориальными претензиями к соседям», — цитирует ТАСС Алиева.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг Нагорного Карабаха обострился в конце сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 10 ноября в регионе был объявлен режим прекращения огня. Соответствующее соглашение было достигнуто между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.