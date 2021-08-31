Москва, , 10:36 — REGNUM В Нагорном Карабахе после окончания боевых действий видна положительная динамика развития ситуации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел России, обнародованном в связи с визитом в Москву министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву.

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«За время, прошедшее после прекращения боевых действий, удалось заметно продвинуться в стабилизации ситуации и решении гуманитарных проблем», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что с Мирзояном будут рассмотрены вопросы реализации соглашений, подписанных главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также планируется обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и гуманитарные проблемы жителей Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что визит Мирзояна в Москву назначен на 31 августа. Запланированы его встречи с главой Российского МИД Сергеем Лавровым и генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

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