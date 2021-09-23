Краснодар, 23 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Краснодара приняли отставку Евгений Первышова с должности главы администрации краевого центр, решение принято на заседании 23 сентября.

Krd.ru Евгений Первышов

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«Глава муниципального образования город Краснодар — Евгений Алексеевич Первышов избран депутатом Государственной Думы. В связи с чем, он обратился с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий и нам необходимо принять соответствующее решение», — цитирует «Кубань24» председателя гордумы Веру Галушко.

Отставка принята единогласно, «за» проголосовали 47 депутатов. Исполняющим обязанности главы Краснодара назначен первый заместитель мэра Евгений Наумов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Первышов победил на выборах в Госдуму VIII созыва по одномандатному округу. Он получил поддержку 53,56% голосов избирателей.