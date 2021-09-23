Москва, 23 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Расходы на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности российского сегмента интернета в будущем году могут составить до 10,8 млрд руб., а за три ближайших года эта сумма составит 31 млрд руб., передаёт 23 сентября РБК.

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Издание отмечает, что такое финансирование предложили заложить в программу «Информационное общество». Соответствующая информация содержится в проекте закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «о суверенном Рунете» был принят в апреле 2019 г. и вступил в силу в ноябре 2019 г. Он призван обеспечить безопасную, бесперебойную работу российского сегмента интернета.