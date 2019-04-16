Госдума приняла закон о Рунете

Москва, , 11:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о российском сегменте интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика. Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

«Закон призван обеспечить безопасную, бесперебойную работу российского сегмента интернета», — отметил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») в ходе дискуссии.

В случаях возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление интернетом в утвержденном правительством РФ порядке. Вводится возможность проведения учений. Нормы начнут действовать с 1 ноября.

Закон, авторами которого являются члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, направлен на обеспечение надежности и устойчивости Рунета.

Оппозиционные фракции в Госдуме считают, что закон носит ограничительный характер, и опасаются негативных последствий, приводится пример попытки блокировок Telegram. Также парламентарии уверены, что принятие закона скажется на качестве связи, «сеть будет падать», прогнозируют в нижней палате парламента.

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