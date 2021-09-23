Всеволожск, Ленинградская область, 23 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области запущено временное движение по одной половине нового путепровода над железной дорогой у станции Мельничный Ручей во Всеволожске. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Путепровода над железной дорогой у станции Мельничный Ручей

До 21 октября транспорт будет двигаться по одной полосе в каждую сторону: Мурманского шоссе и Романовки, соответственно. За это время дорожники подготовят две остальные полосы движения и уже в ноябре запустят рабочее движение по путепроводу в полном объеме.

«Пока действует временная схема движения по несколькими городским улицам. Так проезд по Пушкинской, Минюшинской и Железнодорожной улицам временно закрывается. С улицы Сергиевская временно будет закрыт выезд на Колтушское шоссе. Это позволит выполнить работы по переустройству перекрёстка Пушкинской улицы и Колтушского шоссе», — заметили в обладминистрации.

Сейчас на объекте продолжается устройство мостового плотна, ведется монтаж водоотводных лотков и конструкции тротуаров левого направления. Поверхность подпорных стен автомобильного моста готовят под покраску. На площадке трудятся 107 рабочих и 15 единиц техники, работы ведутся днем и ночью.

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Напомним, проектная протяженность путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров, предусмотрено четыре полосы движения. Развязка и автомобильный мост заменят загруженный автомобильный переезд через железную дорогу у станции Мельничный Ручей. Путепровод начали строить в марте 2019 года.

Отсутствие путепровода над железной дорогой вызывало постоянные пробки на оживленном Колтушском шоссе, пересекающем на одном уровне железнодорожные пути Ириновского направления. Из-за этого машины были вынуждены стоять на переезде, пропуская поезда, в том числе «Ласточку».