* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 12:57 — REGNUM Россия не торопится с признанием власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и будет внимательным образом следить за первыми шагами объявленного нового правительства страны. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства», — сказал представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о создании в Афганистане нового правительства.

«Главное — это конкретные шаги, которые должны потом последовать. Это мы будем самым тщательным образом отслеживать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность участия президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Италии.