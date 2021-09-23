Таллин, 23 сентября 2021, 15:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу Александру Петрову ноту в связи с «нарушением воздушной границы». Сообщение об этом опубликовано 23 сентября на сайте эстонского МИД.
В ведомстве отметили, что вызвали посла РФ, чтобы выразить протест и передать ноту о «нарушении эстонской воздушной границы», которое произошло накануне. В МИД не привели подробности инцидента, но отметили, что он «очень досадный и серьёзный», кроме того, такие нарушения уже происходили.
Как сообщало ИА REGNUM, Эстония в июле выслала российского дипломата, затем в августе российский МИД в ответ объявил персоной нон грата сотрудника эстонской дипмиссии.
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