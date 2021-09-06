Таллин, , 15:04 — REGNUM У Эстонии и России практически не осталось крупных совместных проектов, способных объединить как элиты двух стран, так и сами народы. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала tribuna. ee Родион Денисов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

«В принципе ведь почти ничего и не осталось. Совместный бизнес и торговля сведены к минимуму, туризм умер, культурные контакты тоже сильно усохли, научно-техническое сотрудничество в «противозачаточном» состоянии», — перечислил он негативные примеры.

По мнению Денисова, главное даже не это: «А главное — ни у одной из стран в принципе нет больше желания на деле хоть как-то улучшать отношения. Ведь на конфронтации проще играть в политику. Остались лишь некоторые небольшие приграничные совместные проекты и родственные связи с Россией русскоязычных жителей Эстонии».

Денисов выразил сожаление, что для тех русских с серыми и эстонскими паспортами, у кого родственников в России нет, эта страна уже полтора года отрезана из-за ковид-ограничений, а значит прекращено и прямое приобщение таких людей к российской культуре и общественным делам.

«В результате я прихожу к выводу, что раз обеим странам отношения с соседом не нужны, то, наверное, стоило бы действительно поставить их на паузу. Не обвинять друг друга во всех смертных грехах, а просто нейтрально переждать лет 5−10, пока не возникнет хоть что-то, что сможет представлять взаимный интерес», — завершил свои размышления эстонский публицист.