Москва, , 15:15 — REGNUM Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это весьма полезное решение. Такое мнение в ходе онлайн-брифинга высказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

ШОС Mil.ru

Читайте также: ШОС официально принимает Иран в постоянные члены организации

«Принимая во внимание те заявления и те заверения, которые были даны как предыдущим руководством Ирана, так и в выступлении нового президента Ирана Раиси о готовности Ирана открыть и отдать ШОС все свои имеющиеся потенциальные возможности, есть очень серьёзные основания полагать, что это будет весьма полезным», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что решение о членстве Ирана в ШОС принималось государствами — членами организации «на основе тщательного анализа всей совокупности факторов».

«С этой точки зрения наша позиция с партнерами совпадает», — цитирует ТАСС Хакимова.

Также по теме: Чиновник: членство Ирана в ШОС укрепит экономические и торговые связи

Что касается членства Афганистана в ШОС, то, по словам спецпредставителя, пока по объективным причинам речи о его практическом вступлении не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран был принят в качестве постоянного члена ШОС восемью основными членами в Душанбе 17 сентября. Аналитики полагают, что членство предоставит Ирану большие экономические и политические возможности, учитывая структуру евразийского политического и экономического альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Членство Ирана в ШОС открывает путь к светлому будущему